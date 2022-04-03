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Премьер-министр Пакистана Имран Хан распустил кабинет министров

Премьер-министр Пакистана Имран Хан распустил кабинет министров

Премьер-министр Пакистана Имран Хан распустил парламент и кабинет министров, об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на социальные сети государственного министра информации и телерадиовещания Фарруха Хабиба.

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