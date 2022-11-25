Banki.loans

208 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Светлая
    Затулин тот еще паразит.МК: Разговоры на ...
  • Борис
    Автор хоть раз в жизни не спал ? по моему нет .РВ: Бойцы 40 бриг...
  • Галина Светлая
    Не жалко их.  Пришли незваные, сколько они расстреляли?   поделом шакалам.«Война – это не р...

"Ъ": Украина не оценила стараний Парламентской ассамблеи ОБСЕ в отношении России

"Ъ": Украина не оценила стараний Парламентской ассамблеи ОБСЕ в отношении России

Украина недовольна стараниями Парламентской ассамблеи ОБСЕ, пишет "Коммерсант". Президент Зеленский выразил свое негодование работой ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству Европы, участники которой собрались 24 ноября в Польше.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх