"Ъ": Украина не оценила стараний Парламентской ассамблеи ОБСЕ в отношении России

Украина недовольна стараниями Парламентской ассамблеи ОБСЕ, пишет "Коммерсант". Президент Зеленский выразил свое негодование работой ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству Европы, участники которой собрались 24 ноября в Польше.