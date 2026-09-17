Полицейские задержали четверых продавцов магазина поддельных IPhone в Петербурге

Сотрудники полиции пресекли деятельность магазина на улице Марата в Санкт-Петербурге. В торговой точке покупателям предлагали устройства, собранные из бывших в употреблении и неизвестных комплектующих, под видом новых оригинальных смартфонов.
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