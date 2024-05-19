Нижегородская школьница получила награду на конкурсе научных видеороликов

Российские школьницы показали высокие результаты на Всероссийском конкурсе научно-популярных видеороликов "Знаешь ли ты? Учи!", который проводится в рамках Декады науки и технологий при поддержке национального проекта "Наука и университеты".
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