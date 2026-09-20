В Рязанской области третий день продолжается голосование в Госдуму и муниципалитеты

В Рязанской области избиратели могут проголосовать на участках с 8:00 до 20:00, проходят выборы в Госдуму и шесть муниципальных кампаний.
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