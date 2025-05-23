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YouTube-блогер Gamers Nexus начнет расследование «теневых» практик NVIDIA — СМИ готовы помочь

YouTube-блогер Gamers Nexus начнет расследование «теневых» практик NVIDIA — СМИ готовы помочь

YouTube-канал Gamers Nexus анонсировал начало масштабного расследования в отношении компании NVIDIA. Блогер планирует изучить «теневые» бизнес-практики производителя видеокарт, которые, по его словам, выходят далеко за рамки этичного взаимодействия с прессой и партнерами.

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