YouTube-блогер Gamers Nexus начнет расследование «теневых» практик NVIDIA — СМИ готовы помочь

YouTube-канал Gamers Nexus анонсировал начало масштабного расследования в отношении компании NVIDIA. Блогер планирует изучить «теневые» бизнес-практики производителя видеокарт, которые, по его словам, выходят далеко за рамки этичного взаимодействия с прессой и партнерами.