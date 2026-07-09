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Макрон объявил о сборе союзников Киева для обсуждения дальнейших планов

Макрон объявил о сборе союзников Киева для обсуждения дальнейших планов

Сбор сторонников Киева и его промышленная поддержка станут очередной попыткой президента Франции Эммануэля Макрона добиться «мирного разрешения украинского кризиса», 8 июля пишет французская газета Sud Ouest.

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