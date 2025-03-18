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Царьград

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Группа украинских женщин-штурмовиков уничтожена в ДНР

Группа украинских женщин-штурмовиков уничтожена в ДНР

Вместе с группой была уничтожена и бронемашина.Под Красноармейском (Покровском) ударами артиллерии и дронов была уничтожена группа штурмовиков ВСУ, в которой, как выяснилось, были одни женщины.

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Комментарии
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Виктор
Так этим курвам и надо, чтоб другим было не повадно
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20 час.
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