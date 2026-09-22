Дипломат объяснил невозможность отказа от права вето в Совбезе ООН

SALVATORE DI NOLFI/EPA/TASS Ни один из постоянных членов Совбеза ООН не согласится на отмену права вето, так как оно позволяет отстаивать национальные интересы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Вучичу нашли ново...
- СА Spiegel: Лавров з...
- ЛЛ Бросившая дочь во...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым