Слово и дело

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Перечислены десять неожиданных мест для бюджетного отдыха россиян в 2023 году

Перечислены десять неожиданных мест для бюджетного отдыха россиян в 2023 году

Список лучших мест в мире для бюджетного отдыха россиян оказался неожиданным, согласно данным британской компании Cotswold Outdoor.

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