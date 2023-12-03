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Дзюба – капитан «Локо» на матч с «Зенитом». Баринов пропускает матч из-за дисквалификации

Дзюба – капитан «Локо» на матч с «Зенитом». Баринов пропускает матч из-за дисквалификации

Московский клуб опубликовал стартовый состав на игру. Дзюба, который выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год, появится на поле с капитанской повязкой.

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