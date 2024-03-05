«Всё официально». Какие документы могут заменить паспорт на выборах президента России?

В Центризбиркоме напомнили, какие документы могут заменить паспорт на выборах президента России. Основной документ, удостоверяющий личность на выборах главы государства, смогут заменить: военный билет (для лиц, которые проходят военную службу), временное удостоверение личности (оно выдается на период оформления паспорта), справка, выдаваемая находящимся в местах содержания под стражей.