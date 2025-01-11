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Ученые выяснили, что стресс может искажать воспоминания

Ученые выяснили, что стресс может искажать воспоминания

Исследователи из Университета Торонто (Канада) выяснили, как стресс может влиять на точность воспоминаний.

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