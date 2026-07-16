МВД аннулирует штрафы, выписанные из-за очередей на АЗС

Региональные управления Госавтоинспекции МВД России пересмотрят и отменят постановления о наказании водителей, которые были вынуждены оставлять автомобили у обочины или на проезжей части, ожидая своей очереди на автозаправках.
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