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МВД аннулирует штрафы, выписанные из-за очередей на АЗС

МВД аннулирует штрафы, выписанные из-за очередей на АЗС

Региональные управления Госавтоинспекции МВД России пересмотрят и отменят постановления о наказании водителей, которые были вынуждены оставлять автомобили у обочины или на проезжей части, ожидая своей очереди на автозаправках.

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