Судья отклонил просьбу Трампа об отсрочке выплаты штрафа в $83,3 млн

Федеральный судья США Льюис Каплан отклонил просьбу экс-президента США Дональда Трампа отсрочить выплату писательнице Элизабет Джин Кэрролл штрафа, назначенного ему по делу о клевете и попытке изнасилования.
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