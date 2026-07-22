НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы көчле яңгыр вакытында иминлек чаралары турында искәртте

Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы көчле яңгыр вакытында иминлек чаралары турында искәртте

ТР Гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мохитне күзәтү идарәсе мәгълүматларына караганда, 23 июльдә төнлә һәм көндез Татарстанда урыны белән көчле яңгыр, яшен һәм җилнең секундына 20 метрга кадәр көчәюе көтелә.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии