Овечкин завершает карьеру в НХЛ! Этот сезон – последний 😢 Александр Овечкин, капитан «Вашингтона», объявил в раздевалке о завершении карьеры в НХЛ; этот сезон станет последним.
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