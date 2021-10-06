ГАЗель NN и ГАЗон Next получили новые моторы

Горьковский автозавод представил две новые версии популярных моделей. Это ГАЗель NN CNG и ГАЗон NEXT CNG, работающие на газе, которые в данный момент выставляются на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге (продлится до октября 2021 года).
Горьковский автозавод представил две новые версии популярных моделей. Это ГАЗель NN CNG и ГАЗон NEXT CNG, работающие на газе, которые в данный момент выставляются на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге (продлится до октября 2021 года).
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