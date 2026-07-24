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Царьград

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"Нужно повторить": удары по Одесской области прокомментировал лидер подполья Лебедев

"Нужно повторить": удары по Одесской области прокомментировал лидер подполья Лебедев

ВС России нанесли массированные удары по целям в Одессе, Измаиле и Николаеве.Русские военные нанесли удар по порту Южный в Одесской области, использовав для этого три ракеты «Оникс».

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