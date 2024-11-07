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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» впервые с 1971 года забил 6 голов за 1-й тайм еврокубкового матча

Команда Энцо Марески шесть раз поразила ворота команды из Армении в первом тайме матча Лиги конференций.

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