НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Васил Шәйхразыев Төньяк Казахстан өлкәсе хакименең Мактау грамотасы белән бүләкләнде

Васил Шәйхразыев Төньяк Казахстан өлкәсе хакименең Мактау грамотасы белән бүләкләнде

Петропавловскида Республика Сабан туен ачу тантанасында Төньяк Казахстан өлкәсе хакиме Гауез Нурмөхәмбәтов Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының Милли Шура рәисе Васил Шәйхразыевны Төньяк Казахстан өлкәсе хакименең Мактау грамотасы белән бүләкләде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии