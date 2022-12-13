НЕВСКИЕ НОВОСТИ

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Масштабный пожар на заводе «Звезда» локализовали спустя более двух часов

Горело более 200 кв. метров. Пожар в Невском районе удалось локализовать. Более двух часов полыхало здание на территории завода «Звезда» на улице Бабушкина, 123.

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