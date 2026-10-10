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Царьград

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Искусственный интеллект усилил защиту от беспилотников на границе СВО

Искусственный интеллект усилил защиту от беспилотников на границе СВО

Геннадий Красников, президент Российской академии наук, рассказал, как искусственный интеллект улучшает борьбу с вражескими беспилотниками на границе Специальной военной операции, анализируя данные и устраняя ложные цели для повышения эффективности.

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