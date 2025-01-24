«Газпром» снова хочет повысить! «Работаем себе в убыток»: трехкратное увеличение

Как отметил начальник отдела компании Алексей Сахаров, нынешние тарифы на транспортировку газа для независимых производителей должны быть увеличены почти втрое, чтобы обеспечить реализацию новых проектов.
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