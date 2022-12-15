Что прятали великие ораторы под одеждой

Наполеон и Сталин стали самыми заметными личностями в «Истории скрытой руки», так как Сталин много выступал на публике, а портреты Наполеона почти всегда изображают его в одной и той же позе.
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