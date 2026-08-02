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Миранчук сделал ассист в 2-м матче подряд – против «Филадельфии». У хавбека «Атланты» 5+4 в 17 играх сезона МЛС

Хавбек « Атланты » Алексей Миранчук сделал голевую передачу в матче с «Филадельфией» (2:3). Россиянин отметился ассистом во второй игре МЛС подряд.

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