Врач объяснил причину недостоверности анализов крови и мочи на кортизол

Врач Александр Карасев заявил, что анализ крови или мочи на кортизол не позволяет достоверно определить уровень стресса у человека, поскольку концентрация этого гормона существенно меняется в течение суток и зависит от сезона.
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