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Аргументы недели

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Учёные выяснили, что ранний отход ко сну повышает риск инфаркта

Учёные выяснили, что ранний отход ко сну повышает риск инфаркта

Принято считать, что ранний отход ко сну полезен для здоровья, однако новое исследование китайских учёных переворачивает это представление.

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