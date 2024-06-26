На свободу – с чистой совестью, а документы – уничтожить. Чем завершилось дело Ассанжа

Американский суд на острове Сайпан в Микронезии освободил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, приговорив его к уже отбытому сроку в тюрьме строгого режима Белмарш в Великобритании, пишет британская The Guardian.
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