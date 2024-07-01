Мошенник из Рязанской области обещал помощь учениками тамбовской автошколы в получение водительских прав

В УМВД России по городу Тамбову с заявлением обратилась 37-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что она в начале года закончила автошколу и не смогла сдать экзамены на получение водительский прав.
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