Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Трампу объяснили, почему он не договорится с Путиным по Украине без Европы и Британии

Трампу объяснили, почему он не договорится с Путиным по Украине без Европы и Британии

Старший научный сотрудник одного из старейших американских частных исследовательских вузов – основанного еще в 19 веке университета Джонса Хопкинса – Питер Померанцев, размышляет на страницах британской газеты The Guardian о контурах возможной сделки Дональда Трампа по Украине.

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