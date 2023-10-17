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NYT: Израиль попросил у США 10 млрд долларов и 155-миллимитровые снаряды

NYT: Израиль попросил у США 10 млрд долларов и 155-миллимитровые снаряды

Американское издание рассказало о кулуарных просьбах Израиля к Вашингтону.По данным The New York Times  в настоящее время Конгресс и Белый дом сосредоточены на разработке законопроекта, по которому из бюджета можно было бы выделить одновременную помощь оружием и деньгами Израилю, Тайваню, Украине, а также найти возможность снова укрепить протяженную американо-мексиканскую границу.

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