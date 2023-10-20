ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 753 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Кузнецов
    "нумыжыниможым" обидеть Такого Человека! Тем более, что он тоже из питерско-кремлевскихВ Госдуме наконец...
  • Андрей Чернышев
    Не примут так как у половины вторые паспорта."Вот те чиновники...
  • Natalija Osminina
    За порядком должен следить СМЕРШ. Посмел гадить России-  "взад" на родину.  Депортация с аннулированием гражданства."Вот те чиновники...

Ни дронов, ни чипов: Казахстан заявил, что исполняет антироссийские санкции

Ни дронов, ни чипов: Казахстан заявил, что исполняет антироссийские санкции

Виктор Глаголев В связи с западными санкциями против России, Казахстан перестал поставлять в нашу страны уже более ста наименований товаров военного назначения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Иван Петров
Прикольно а мы им друбу провели и газ поставляем молодцы
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх