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В Татарстане сократилось число госпитализаций пациентов с COVID-19

В Татарстане сократилось число госпитализаций пациентов с COVID-19

В Татарстане с 6 по 12 марта госпитализировали 211 человек, заразившихся коронавирусом. Это на 27% меньше, чем за предыдущие семь дней, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

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