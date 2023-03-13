В Татарстане сократилось число госпитализаций пациентов с COVID-19

В Татарстане с 6 по 12 марта госпитализировали 211 человек, заразившихся коронавирусом. Это на 27% меньше, чем за предыдущие семь дней, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.