Джо Байден случайно назвал президента России Владимира Путина вместо Владимира Зеленского на саммите НАТО

Вашингтон, 12 июля - Президент США Джо Байден допустил курьезное недоразумение во время выступления на саммите НАТО в Вашингтоне, когда случайно назвал российского лидера Владимира Путина вместо президента Украины Владимира Зеленского.
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