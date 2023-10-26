Губахинский курорт был признан лучшим для семейного отдыха

«Губахе» присудили первое место в этой категории на ежегодной премии Ski Business Awards 2023.Прикамский курорт «Губаха» завоевал первое место в категории «Лучший семейный курорт» на ежегодной премии Ski Business Awards 2023.
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