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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михайлов об отношениях с ИИХФ: «КХЛ надо становиться второй НХЛ, которой разрешается практически все. ФХР должна сыграть особую роль для защиты интересов сборных»

– Что скажете о выходе КХЛ из-под зонтика ИИХФ? – В условиях, когда ИИХФ штампует законы против наших хоккеистов, нет смысла держаться этой организации.

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