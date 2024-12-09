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Закон, порядок, государство

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В Оренбургской области полицейские привлекли к уголовной отвественности 29-летнюю женщину за организацию незаконной миграции

В Оренбургской области полицейские привлекли к уголовной отвественности 29-летнюю женщину за организацию незаконной миграции

В отделение по вопросам миграции отдела полиции МО МВД России «Кувандыкский» обратилась 42-летняя гражданка иностранного государства, проживающая в Медногорске с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации.

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