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Экс-боец ВСУ: украинцам в лагере НАТО не давали западное оружие

Экс-боец ВСУ: украинцам в лагере НАТО не давали западное оружие

В ходе подготовки украинских мобилизованных в Великобритании их не обучали обращению с западной техникой и оружием, рассказал РИА Новости сбежавший из лагеря НАТО в районе Манчестера экс-боец ВСУ Валерий.

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