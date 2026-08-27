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В Челябинской области расширят круг участников СВО и их семей для получения социальных льгот

В Челябинской области расширят круг участников СВО и их семей для получения социальных льгот

ЧЕЛЯБИНСК, 27 августа, ФедералПресс. Депутаты Законодательного собрания Челябинской области поддержали инициативу губернатора о расширении категорий граждан, которым полагается выплата при газификации жилья.

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