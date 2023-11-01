Пресс-секретарь НАОМ Грушевский заявил, что в России сохранился тренд на проведение новогодних корпоративов в офисе

Пресс-секретарь Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Станислав Грушевский в беседе с «Москвой 24» рассказал, что в России по-прежнему сохраняется тренд на проведение новогодних корпоративов в офисах.
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