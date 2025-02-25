Россияне получат штрафы за заброшенные земельные участки: новые правила с 1 марта

МОСКВА, 25 февраля, ФедералПресс. С 1 марта 2025 года в России начнет действовать законодательная норма, согласно которой собственники земли будут обязаны поддерживать свои участки в порядке, убирая мусор, сорняки и сухие деревья.
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