Житель Еревана устроил погром у мемориала детям блокадного Ленинграда после слов Захаровой

В Ереване местный житель устроил погром у мемориала детям блокадного Ленинграда. Он сделал это в отместку представителю МИД РФ Марии Захаровой, которая потребовала доказать факт этнической чистки армян в Карабахе.
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