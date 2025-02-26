Синоптик Шувалов: к 8 марта в Москве потеплеет до +10 градусов

Начиная с предстоящих выходных в столичный регион придет весенняя погода, начнет теплеть. Температура воздуха будет повышаться и достигнет пика к 8 марта, рассказал RT руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
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