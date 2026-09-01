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Товарооборот РФ со странами ШОС превысил 400 млрд долларов в 2025 году – Путин

Товарооборот РФ со странами ШОС превысил 400 млрд долларов в 2025 году – Путин

Президент России Владимир Путин сообщил, что в 2025 году товарооборот РФ со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) превысил 400 млрд долларов.

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