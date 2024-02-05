ЕК анонсировала грант в почти 4 млн евро для «подготовки к кризисам» в Южной Азии и Мьянме

Еврокомиссия намерена предоставить гранд гражданскому обществу в странах Южной Азии и Мьянме. Целью программы является стимулирование мер «по предотвращению конфликтов» и обеспечению готовности к кризисам.
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