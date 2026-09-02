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Царьград

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Минвостокразвития доложит Путину о запуске ЕТОР на Дальнем Востоке

Минвостокразвития доложит Путину о запуске ЕТОР на Дальнем Востоке

Министр Алексей Чекунков на ВЭФ в сентябре во Владивостоке доложит президенту России Владимиру Путину о планах запуска единой территории опережающего развития на Дальнем Востоке и в Арктике, которая начнет действовать с 1 января 2027 года.

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