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  • Vitaly Arkhipov
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  • Боцман
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  • Игорь Петров
    ФигняЭксперты рассказа...

Эксперты рассказали, чем ипотека на вторичку выгоднее льготной

Льготная ипотека не всегда оказывается выгоднее рыночной. Банки.ру собрал аргументы, почему рыночная ипотека на покупку вторичного жилья может оказаться правильным решением даже с учетом средней рыночной ставки в 17,7%.

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