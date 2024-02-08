Эксперты рассказали, чем ипотека на вторичку выгоднее льготной

Льготная ипотека не всегда оказывается выгоднее рыночной. Банки.ру собрал аргументы, почему рыночная ипотека на покупку вторичного жилья может оказаться правильным решением даже с учетом средней рыночной ставки в 17,7%.
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