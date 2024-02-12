Расчеты ТОС «Солнцепек» Южной группировки разгромили укрепленные опорпункты ВСУ

Минобороны России 12 февраля представило видеофрагмент боевой работы экипажей ТОС-1А «Солнцепек» Южной группировки войск при уничтожении укрепленных опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с пехотой в зоне спецоперации.
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