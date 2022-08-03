Отчуждение родителя. СПб, 2021

Представляем первый, произведенный в России, просветительский короткометражный анимационный фильм на русском языке о современной форме психологического насилия над ребёнком - отчуждении родителя и иных членов семьи ребёнка, о тактиках отчуждения и манипулирования ребёнком, о краткосрочных и долгосрочных последствиях отчуждения, включая психологический синдром отчуждения родителя (Parental Alienation Syndrome), психические расстройства, соматические заболевания, разрушение внутрисемейных и иных социальных связей ребенка, размытие традиционных российских духовно-нравственных ценностей, нарушение преемственности поколений, атомизацию общества, ухудшение демографической ситуации.